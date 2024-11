Szilágyi József vasárnap este ismét a Megasztár színpadára lépett. A harmadik élő show-ban is duettben és szólóban mutatták meg magukat a versenyzők.

A nyírbátori Szilágyi József a harmadik élő show-ban búcsúzott a Megasztártól

Fotó: TV2 / Megasztár

A nyírbátori Szilágyi József először Dányi Róberttel állt színpadra, a Bishop Briggs River című slágert énekelték el.

A zsűri azonban sajnos most nem volt egyöntetűen elájulva a produkciótól. Caramel szerint megvolt az összhang, de hiányzott az a nagy robbanás, amely az elmúlt adásokban megvolt. Korrektnek nevezte az előadást, de többet várt.

Papp Szabi is hasonlóképpen látta, szerinte sem volt száz százalékos az energiabedobás és a színpadi jelenlét sem. Marics Peti is hiányolta az energiát, és Rúzsa Magdolna szerint is elmaradt a wow-hatás.

Marsalkó Dávidnak jobban tetszett a produkció, mint a zsűri többi tagjának, szerinte jól állt nekik a dal.