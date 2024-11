Orvoshoz járni nem sok ember szeret, azonban ha az ember figyelni akar magára, a viziteket nem lehet megúszni. A szűrővizsgálatok fontosságát remélhetőleg senkinek sem kell bemutatnunk, de sok más esetben sem érdemes halogatni az időpontot.

Életet menthet, ha időben felkeresi az orvost

Minden életkorban létfontosságú, hogyha bármilyen szokatlan tünetet tapasztalunk, ne hagyjuk figyelmen kívül, és keressük fel az orvost.

Jó néhány esetben pedig sürgősen el kell látogatni a rendelőbe. Dr. Claire Merrifield háziorvos felsorolta azokat a tüneteket, amelyekkel tényleg nem szabad várni, hiszen komoly problémákat is jelezhetnek.

1. Megváltozott székelési szokások, vér a székletben

Bélrák jele is lehet, ha megváltoznak a székelési szokásaink. Ha két-három hétnél hosszabb ideig tapasztal székrekedést vagy hasmenést, esetleg székrekedést és hasmenést felváltva, minél előbb jelentkezzen be az orvoshoz. Akkor is hasonlóképpen járjon el, ha vért lát a székletében, illetve a széklet színe többször vöröses árnyalatú, esetleg fekete. A bélrák korai felismerése életet menthet, nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy minél hamarabb észrveszik és kezelik a problémát, annál nagyobb esély van a túlélésre.