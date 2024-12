A mezei iringó szép női neve vadon termő növényt takar, amelyet nyáron érdemes gyűjteni és felhasználni. Ősszel az elszáradt mezei iringó igazi sztárrá válik, a vadnyugati filmek hőse lesz belőle.

A mezei iringó elszáradt részei összekapaszkodva alkotják az ördögszekeret

Gyógyhatású „gyom”

A mezei iringó levele és virága is tüskés, így az állatok is békén hagyják, ám az embereket semmi sem tudja távol tartani a természettől. A mezei iringó gyomnak is tűnhet, ám gyökere és szára is rendelkezik gyógyhatással. A gyökérzet görcs- és nyákoldó hatással bír, a szárból pedig vizelethajtó szer is készíthető. A népi gyógyászatban fájdalomcsillapítóként is ismert növény a hatóanyagainak köszönhetően.

A mezei iringó azonban nemcsak gyógynövény, hanem ízletes alapanyag is lehet. Szára kiválóan alkalmas salátákba, de párolva akár úgy is használhatjuk, mint a rebarbarát, tehát édességek alapanyaga is lehet. Az íze nyersen hasonlít a karalábéra, de a szár érettségétől függően lehet gyengébb vagy épp erősebb az aromája.