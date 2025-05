Bulvár-celeb 29 perce

Méhbalzsam: éke a kertnek, ellensége a kullancsoknak

Ez a mutatós, illatos virág igazi igazi jolly joker is a kertben. A méhbalzsam gyógyhatású is, sőt még a nem kívánt vendégeket, például a kullancsokat is segíthet távol tartani a kertből.

A méhbalzsam a nyári kertek csodás színfoltja Forrás: Shutterstock

A monarda, vagy más néven indiáncsalán, a nyári kertek egyik legvidámabb színfoltja lehet: a virágok árnyalata a halvány rózsaszíntől egészen a mélybordóig terjed, a szirmok formája pedig különleges, nyelvszerű. Akár másfél méter magasra is megnőhet, és júniustól szeptemberig folyamatosan virágzik. Különlegessége, hogy intenzív, citrusos illatot áraszt – a kullancsok viszont épp emiatt kerülik el nagy ívben – írja a Mindmegette.hu. A méhbalzsam a pillangókat is a kertbe csalogatja

Forrás: Shutterstock A méhbalzsam könnyen gondozható, igazán hálás növény, amely egyfajta természetes „kullancsriasztóként” működik, ám a hasznos rovarokat – például a méheket és pillangókat – egyenesen vonzza a kertbe.

Így ültessünk méhbalzsamot a kertünkbe A monarda nem igényel különleges figyelmet, de van néhány fontos tudnivaló, amit jó, ha betartunk. Vetési idő: április végétől május közepéig, amikor már biztosan elmúltak a fagyok.

Hely: napfényes vagy félárnyékos, szélvédett része érzi jól magát.

Tőtávolság: legalább 30–40 cm legyen, mert a növény bokrosodik.

Talaj: a laza szerkezetű, jó vízáteresztő, tápanyagdús földet kedveli. Ha kötött a talaj, lazítsuk fel komposzttal vagy homokkal.

Locsolás: melegebb napokon enyhén, de rendszeresen öntözzük. A pangó vizet nem szereti!

Téli védelem: nincs szükség rá – jól tűri a fagyot. A méhbalzsamból illatos, finom limonádét is készíthetünk – a receptért és egyéb, a kullancsok elleni védekezéssel kapcsolatos tudnivalókért kattintson IDE!