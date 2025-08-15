Kávé éhgyomorra – többet árt, mint használ?

Éhgyomorra kávé – ez a szokás több szempontból is ártalmas lehet. Az éhgyomorra fogyasztott fekete ugyanis megzavarhatja a gyomor sav-bázis egyensúlyát, hiszen a kávé serkenti a gyomorsav termelődését.

A kávé a stresszhormont is „felébreszti” (illusztráció)

Fotó: Narong Khueankaew / Forrás: Shutterstock

Ha nincs a gyomorban táplálék, ami ezt semlegesítse, könnyen okozhat gyomorégést, savas refluxot vagy akár gyomorfájdalmakat. Ez különösen azoknál a személyeknél jellemző, akik érzékenyebbek a savas közegre – hívja fel a figyelmet a life.hu cikke.