augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Kiönti a légkondi vizét? Nagy hibát követ el!

Címkék#kondenzvíz#légkondi víz#háztartás

A készülékből kicsöpögő vizet sokan kilöttyintik, pedig igazi kincs, amit nem érdemes elpazarolni. A légkondi vize számos módon felhasználható a háztartásban – íme, néhány tipp.

MW
Kiönti a légkondi vizét? Nagy hibát követ el!

A kondenzvízzel akár a légkondit is megtisztíthatjuk (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A kondenzvíznek, ami ugyan emberi fogyasztásra nem alkalmas, számos más felhasználási módja létezik – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu cikke. A gasztroportál ad is néhány pénzt és vizet is spóroló tippet arra, hogy miként használhatjuk fel a légkondi vizét

Close,Up,Young,Woman,Hand,Use,Electric,Steam,,Hot,Iron
A gőzvasaló tartályába is bátran beleönthetjük a légkondi vizét (illusztráció)
Fotó: Kmpzzz / Forrás:  Shutterstock

Légkondiból csöpögő víz: aranyat ér a háztartásban

A kondenzvízben nincsenek ásványi anyagok, ionok, de baktériumok és nehézfémek, műanyagok lehetnek, hiszen a légkondicionáló berendezésekben lévő mikroorganizmusok belekerülhetnek. 

Ezért nem alkalmas fogyasztásra, főzésre, de például olyan berendezések működtetésére, ahol alacsony keménységű vízre van szükség, tökéletesen megfelel. 

A légkondi vize jól használható például

  • gőztisztítókban, 
  • gőzmosókban, 
  • gőzölős vasalókban, 

hiszen hiányzik belőle a vízkőképződésért felelős kalcium és magnézium.

Autómosáshoz is remek, sőt az ablakmosó tartályba is tölthetjük. Valójában bármilyen felület tisztításához megfelelő, olyan esetekben, amikor nincs szükség fertőtlenítésre.

Miképpen hasznosíthatjuk még a kondenzvizet? A cikkből, amely a légkondicionáló használatához is ad pár jó tanácsot, ez is kiderül! 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu