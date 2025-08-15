Schmuck Andor temetésén összetörtek a barátok, Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról

Szívszorító pillanatok kísérték Schmuck Andor temetését augusztus 15-én a Fiumei úti sírkertben. A Tisztelet Társasága elnökét családtagjai, barátai, pályatársai és közéleti szereplők vették körül, hogy együtt búcsúzzanak tőle − számolt be a szertartásról a Bors.

Az egykori politikus egy hónappal ezelőtt hunyt el, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után, 54 éves korában.

Fodor Zsóka zokogva hagyta el a ravatalt

A család kérésére a gyászolók egy-egy szál fehér virággal érkeztek a temetésre. Az egykori politikus korábban a Nagy Duett műsorában árulta el, hogy életmentő kezelésekre jár, mivel súlyos betegség támadta meg a szervezetét, ám akkor még bizakodott a felépülésében. Halála július 14-én ezért sokkolta a közvéleményt – még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég.