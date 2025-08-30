Mutatjuk, hogyan lesz zsírmentes a szagelszívó

augusztus 30., szombat

A piszkos szagelszívó egészségügyi problémát okozhat.

Egy modern konyhát nehéz lenne elképzelni szagelszívó nélkül. Ha kicsi a főzőhelyiségünk vagy nem tudunk rendesen szellőztetni, akkor szagelszívó készülék mondhatni életmentő. A tisztítása viszont rémálom. Ezzel a konyhai praktikával ugyanakkor könnyű a takarítás – írja a Mindmegette.hu.

Érdemes rendszeresen tisztítani a szagelszívót

Nemcsak a szagelszívó külsejét kell megtisztítani a zsírfoltoktól, hanem a szűrőt is. A szűrő tisztításának legjobb módja, ha bedugjuk a kád lefolyónyílását és feltöltjük a kádat annyi meleg (vagy forró) vízzel, hogy bele tudjuk áztatni a szűrőlemezeket. A vízbe öntsünk mosogatószert és szórjunk bele több kanálnyi szódabikarbónát, keverjük fel és merítsük bele a szűrőlemezeket, majd hagyjuk ázni legalább 20 percen át.

Az áztatás után engedjük le a vizet, majd egy elhasznált fogkefe vagy konyhai súrolókefe segítségével gyengéden tisztítsuk meg a szagelszívó szűrőjét, öblítsük át folyó, hideg víz alatt, végül hagyjuk teljesen megszáradni és csak ezután helyezzük vissza a helyére.

A tisztítást végezhetjük zsíroldóval is, de ebben az esetben mindenképp viseljünk gumikesztyűt és ügyeljünk arra, hogy a vegyszer ne kerüljön se a szemünkbe, se a szánkba, és ne lélegezzük be a keletkező gőzöket.

 

A dosszié további cikkei
