Vodice

A barcsi rapper új klipje a tengerpari hangulatot idézi

Új vizekre evez a barcsi rapper. A horvát tengerpart adta legújabb témáját F.Lackó klipjének.

Dombi Regina
A horvát tenger a barcsi rapper klipjében

Fotó: F.Lackó

F.Lackó, a barcsi a rapper nyáron sem pihent egy percet sem, és elkészítette legújabb klipjét, a Vodice-t. A horvát tengerpart szerelmeseinek nem ismeretlen a helység neve, sokan járnak horvát szomszédainkhoz a dél-somogyi településekről is. Fehér László, vagy ahogy sokan ismerik F.Lackó egy remek hangulatú forgatáson van túl, ahol párja volt legnagyobb segítsége. 

tengerpart
A horvát tenger partján forgatta legújabb klipjét F.Lackó
Fotó: F.Lackó

F.Lackó, a barcsi rapper a horvát tengerről énekel új dalában

Újabb slágergyanús dallal jelentkezett a barcsi rapper. Fehér László, F.Lackó egy teljesen új irányba evez, az utazás során pedig párja az egyik legnagyobb segítsége és egyben inspirálója is. 

– A nyár sok munkával telt, felléphettem a Boglári Szüreti Fesztiválon is, ahol az Iberian Táncegyüttessel és Varga Tündivel léphettem fel a Platán Strand nagy színpadán. De elkészült legújabb klipem is, a Vodice, aminek képanyagát teljesen egyedül vágtam. A felvételek elkészítésében pedig párom segített. Ő adta az instrukciókat, hogy álljak be, hogyan énekeljek. Az, hogy ez a dal megszületett, részben neki is köszönhető, hiszen ő horvát származású, általa kedveltem meg ezt a kultúrát is – mondta el F.Lackó, barcsi rapper. 

A horvát tenger partjáról énekel a barcsi rapper
Fotó: F.Lackó

– Sokszor járunk át Horvátországba a párom miatt is, és Barcson amúgy is nagyon jó kapcsolatot ápolok a horvát nemzetiségi önkormányzat tagjaival. Vodice-t amúgy is nagyon szeretem és ismerem, és az ottani embereket is végtelenül kedvelem. Olyan jó köztük lenni, velük beszélgetni. Kedvesek, jó szívűek és ez engem annyira inspirált, hogy úgy gondoltam, megírom egy dalban – tette hozzá a Lackó. 

A Vodice dal klipjét Lakcó párjával készítette közel két héten keresztül. A klipben található felvételek azokon a helyszíneken készültek, amelyek leginkább megtetszettek Lackónak tengerparti sétái során. A dalban Lackó horvátul és magyarul is énekel, ami a rajongóknak is nagyon tetszett. 

– A jövőben szeretnék megtanulni horvátul és ezen már jelenleg is dolgozom. A következő dalomban szeretnék többet horvátul énekelni, hiszen a Vodice megjelenése után is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a közönségemtől – mesélte F.Lackó terveit. 

 

 

