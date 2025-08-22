1 órája
Tojásfőzés titka: így lesz tökéletes minden alkalommal
A klasszikus „főzd meg vízben” megoldással az a baj, hogy valójában kiszámíthatatlan eredményt ad. Cikkünkben megismerhet egy másik tojásfőzési technikát.
Főtt tojások
Forrás: Shutterstock
Sokak szerint a tojásfőzés az egyik legegyszerűbb dolog a konyhában: csak beledobjuk a tojást a forró vízbe, várunk néhány percet és kész. Ez az a tojásfőzési technika, amit szinte mindenki ösztönösen megtanul, vagy egyszerűen elles a konyhában. De mi van akkor, ha ezt is lehet jobban csinálni? – írja a Borsonline.
Tojásfőzés mesterfokon: a tökéletes tojás titka
Felejtse el a főtt tojást! Ismerje meg az egyszerűbb, precízebb és finomabb módszert:
a párolást.
A kulcs, hogy a tojást nem bő vízben „főzzük meg”, hanem kevés víz felett, gőzben pároljuk. Ezzel sokkal jobban kontrollálhatóvá válik a főzés folyamata. A gőz minden oldalról egyenletesen körbeöleli a tojást, nem hirtelen hevül fel, nem reped meg és nem is fő túl. Mintha csak egy mini szaunába küldenénk – kíméletesen, de hatékonyan.
Így készül a tökéletes tükörtojás, amihez csupán egyetlen összetevőre van szükség
A módszerhez nincs szükség másra
- csak egy lábasra,
- egy gőzölőbetétre vagy szűrőre
- és persze magára a tojásra.
Körülbelül 1–2 centi vizet öntsön az edénybe, épp csak annyit, hogy elinduljon a gőzképződés. Amikor felforrt a víz, tegye a tojásokat a gőz fölé, fedje le az edényt, és innentől jön a varázslat.
A tojás párolási ideje attól függ, milyen állagú tojást szeretne. Ha kíváncsi erre, kattintson.
Bulvár-celeb
- A Föld legidősebb lakója a Titanic katasztrófája előtt született, két világháborút átélt (videó)
- A szilícium-völgyi milliárdosok vagyonokat fizetnek a zseni utódért
- Ne öntse ki a főtt kukorica főzővizét, kincset ér a konyhában
- Horrorisztikusan kinéző zombi mókusokat fotóztak
- Leáldozott a csendes eleganciának, visszatér a hivalkodó luxus