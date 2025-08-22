Tojásfőzés titka: így lesz tökéletes minden alkalommal

Sokak szerint a tojásfőzés az egyik legegyszerűbb dolog a konyhában: csak beledobjuk a tojást a forró vízbe, várunk néhány percet és kész. Ez az a tojásfőzési technika, amit szinte mindenki ösztönösen megtanul, vagy egyszerűen elles a konyhában. De mi van akkor, ha ezt is lehet jobban csinálni? – írja a Borsonline.

Tojásfőzés titka: a tojást is lehet párolni

Forrás: Shutterstock

Tojásfőzés mesterfokon: a tökéletes tojás titka

Felejtse el a főtt tojást! Ismerje meg az egyszerűbb, precízebb és finomabb módszert:

a párolást.

A kulcs, hogy a tojást nem bő vízben „főzzük meg”, hanem kevés víz felett, gőzben pároljuk. Ezzel sokkal jobban kontrollálhatóvá válik a főzés folyamata. A gőz minden oldalról egyenletesen körbeöleli a tojást, nem hirtelen hevül fel, nem reped meg és nem is fő túl. Mintha csak egy mini szaunába küldenénk – kíméletesen, de hatékonyan.