Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszer-pazarlást
Évente átlagosan hatvan kiló élelmiszer-hulladék keletkezik a háztartásokban fejenként, amelynek körülbelül az egyharmada elkerülhető lenne – írja a Nébih a legfrissebb adatai alapján.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Kmpzzz
Ez a csaknem 22 kiló feleslegesen kidobott élelmiszer éves szinten majdnem 40 ezer forint pluszkiadást jelent. Szeptember 29-e az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem világnapja, amely az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Safe2Eat kampányának egyik fő célkitűzése is. A gyakorlati megvalósításhoz a Nébih Maradék nélkül programja ad hasznos tanácsokat.
A leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek listáját évek óta a készételek vezetik 8,72 kg/fő/év mennyiséggel. A lista második helyén a zöldségek és gyümölcsök szerepelnek fejenkénti 4,46 kilogrammos pazarlással, ezt követik a pékáruk 2,76 kg/fő/év eredménnyel. Hogyan csökkenthetjük a pazarlás mennyiségét?
1. Menütervezés maradék nélkül
A tudatos menütervezés kulcsszerepet játszik az élelmiszer-pazarlás megelőzésében. Ha előre átgondoljuk a heti menüt és lista alapján vásárolunk, elkerülhetjük a felesleges alapanyagok felhalmozását és megromlását. Válasszunk szezonális hozzávalókat, és mindenképpen vegyük figyelembe a család programjait és étvágyát is. Az a legdrágább étel, amit nem fogyasztanak el! A készételek pazarlása leggyakrabban a túl nagy adagokból adódik: kisebb porciók tálalásával, a maradék biztonságos hűtésével és újrahasznosításával (például másnapi ebédként, kreatív fogásként) jelentősen mérsékelhető a kidobott étel mennyisége.
További tippeket olvashat a pazarlásmentes menütervezésről a Maradék nélkül Menütervezési kiadványában.
2. Zöldségek és gyümölcsök helyes tárolása
Mivel a háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladékok jelentős részét a kidobott zöldségek és gyümölcsök alkotják, fontos szem előtt tartanunk, hogy hogyan hosszabbíthatjuk meg ezen termények frissességét. A legtöbb zöldség és gyümölcs hűtőben tovább eltartható, de vannak kivételek: a banán vagy a paradicsom például szobahőmérsékleten marad ízletesebb. A burgonyát, a vöröshagymát és a tökféléket szintén inkább a kamrában érdemes tárolni.
Egyes gyümölcsök – például az alma és a körte – etiléngázt bocsátanak ki az érésük során, ami felgyorsítja más termények érését, majd romlását. Emiatt az etilénérzékeny gyümölcs- és zöldségféléket érdemes külön tárolnunk.
A kevésbé friss répa, zeller, retek vagy saláta jeges vízbe téve (általában 15–30 perc elegendő) „újjáéleszthető”, mivel a sejtek újra felszívják a vizet, így a zöldség visszanyeri ropogósságát.
A témában további hasznos tanácsokat ad a Maradék nélkül program összefoglalója.
3. Használjuk a fagyasztót!
A fagyasztó az egyik leghatékonyabb eszköz az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemben. Segítségével hosszabb ideig megőrizhetjük a készételek minőségét, mivel a maradék pörkölt, leves vagy rakott étel jól fagyasztható. Fontos azonban a megfelelő porciózás és a jelölés: mindig írjuk rá a dobozra a tartalmat és a fagyasztás dátumát. Így könnyen nyomon követhetjük, mit érdemes először felhasználni. Emellett a fagyasztó segítségünkre lehet a kenyérpazarlás megelőzésében is. Ha nem fogy el időben, érdemes szeletelve a fagyasztóba tenni, így mindig csak annyit veszünk ki belőle, amennyire szükség van. A fagyasztott kenyér akár 6 hónapig is megőrzi a minőségét, majd kiolvasztás után szobahőmérsékleten, sütőben vagy kenyérpirítóban néhány perc alatt újra frissé varázsolható. A fagyasztó igazi segítőtárs a maradékmentésben!
További hasznos tippeket olvashat a Maradék nélkül Hűtőhasználati útmutatójában.
