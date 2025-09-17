1 órája
Ezért önts kólát a mosógépbe
Tudtad, hogy a sokak által kedvelt üdítő nemcsak frissítő ital, hanem hatékony tisztítószer is?
A kóla nem tartozik az egészséges italok közé - írta a Mindmegette.
Ám a TikTok-videók megjelenése óta tudjuk, hogy ellenben remek tisztítószer, jól hasznosítható a háztartásban. Összetevői – a szénsavas víz, a foszforsav és a koffein – olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek segítenek a szennyeződések, olaj- és zsírfoltok eltávolításában.
Nem véletlen, hogy egyre többen alkalmazzák a kólát a mosógép tisztításra.
Furcsa, de azok szerint, akik már próbálták, hetente 2-3 deci kóla a mosógép dobjába öntve az nemcsak a ruhák tisztaságát segíti, hanem magát a gépet is megóvja a lerakódásoktól és a kellemetlen szagoktól. Hogy miért? Nézzük!
A kólában lévő foszforsav reakcióba lép a rozsdával, így segít eltávolítani a mosógép belsejében lerakódott rozsdafoltokat.
Szénsavas üdítőital, a buborékok pedig fellazítják a szennyeződéseket és lerakódásokat.
A koffein és cukormentes változatok hatékonyan oldják a zsíros, olajos foltokat, így a ruhák előkezelésében is kiválóak.
