Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel olcsóbban beszerezhet
Ezekkel a trükkökkel még a karácsonyt is olcsón megúszhatja, ha elég felkészült.
Van valami izgalmas abban, ahogy nyár végén elkezdenek átrendeződni az üzletek. A strandpapucsokat csendben elpakolják, a grillsütők helyére meg mécsesek és pokrócok kerülnek. A Borsonline cikkében mutat néhány spórolási tippet, amikből megtudhatja, miket rakjon a kosarába ezek helyett.
Elektronikai cikkek
Ősszel általában jönnek az új modellek (telefontól laptopig), és ezeket a cégek szépen ki is emelik a kirakatba. Ez viszont azt is jelenti, hogy az eggyel régebbi verziókra akciók jönnek.
Nem minden elektronikai termék olcsóbb ilyenkor, de például a nyárra szánt bluetooth hangszórókat, fényképezőgépeket szinte mindig elérhetőbb áron fogja megtalálni az őszi időszakban.
Hamarosan a mesterséges intelligencia dönti el, mi kerül a kosarunkba?
Kisállat-felszerelés
Nyáron tombol a kutyastrandos, kutyával kirándulós, kutyával nyaralós kultusz. Jönnek az utazótáskák, hordozók, kutyajátékok.
Ősz végére pedig a megmaradt termékek árait leszállítják.
Ha kíváncsi a másik három dologra is, kattintson.
