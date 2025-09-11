Vitaminboom: rengeteget költünk rájuk, mégis kevés az ellenőrzés

Miközben a vitaminok és étrendkiegészítők szinte minden háztartásban ott sorakoznak a konyhapolcon, egy legújabb reprezentatív kutatás* meglepő képet fest arról, mennyire vagyunk tisztában azzal, mit is szedünk valójában. A magyar felnőtt lakosság alig több mint egynegyede vallotta, hogy legalább valamennyire tájékozottnak érzi magát a témában. A fiatalok, a 18–29 évesek egy kicsit jobban állnak: közel 40 százalékuk mondta ugyanezt. Ez azonban még mindig azt jelenti, hogy a legtöbben inkább rutinból, megszokásból kapnak be egy kapszulát, mint valódi tudatosságból.

A kutatás rávilágított arra, hogy sokan abban a tévhitben élnek, hogy az étrend-kiegészítők egyet jelentenek a vitaminokkal.

Valójában ennél sokkal szélesebb a kör: ide tartoznak az ásványi anyagok, a nyomelemek, a gyógynövény-kivonatok és számos egyéb hatóanyag is.

A legnagyobb tévhit mégis a bevizsgálás körül van. Az Observer által megkérdezettek több mint fele meg van győződve róla, hogy a vitaminokat és étrendkiegészítőket ugyanúgy ellenőrzik, mint a gyógyszereket. Harminc százalék bizonytalan, és mindössze kevesebb mint negyedük tudja, hogy valójában elegendő egy egyszerű bejelentés a gyártó által a forgalmazáshoz, azaz a szabályozás sokkal kevésbé szigorú. Ugyanakkor, ha arról kérdezik őket, mennyire fontos a laborvizsgálat, szinte mindenki igent mond: tízből kilenc embernek kiemelten fontos, hogy a kapszulák valóban átessenek ilyen ellenőrzésen.

A bevizsgálás nemcsak arról szól, hogy a kapszulában tényleg annyi hatóanyag legyen, amennyit a címke ígér, hanem arról is, hogy ne maradjon el a kívánt hatás.

Nem véletlen, hogy a kutatás szerint a hatóanyag-tartalom bizonyult a legfontosabb döntési szempontnak: tízből hét válaszadó (74%) tartja kiemelten lényegesnek, és kétharmaduk (67%) minden esetben el is olvassa az erre vonatkozó információkat a csomagoláson. Ez jól mutatja, hogy a fogyasztó valójában a hatást vásárolja meg – vagyis azt, hogy a termék ténylegesen teljesítse, amit ígér. Ha ugyanis egy készítmény nem tartalmazza a feltüntetett hatóanyag-mennyiséget, a fogyasztó könnyen hiheti azt, hogy a vitamin „nem működik”, holott valójában soha nem is kapta meg azt, amiért fizetett.