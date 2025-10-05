55 perce
5 gyógyító élelmiszer, ami mindig legyen otthon az őszi-téli időszakban
Idén ősszel nagyon sok az influenzaszerű megbetegedés. Ezért különösen fontos, hogy az immunrendszerünk védelmét szolgáló intézkedések (rendszeres mozgás, higiéniai szabályok betartása stb.) mellett felkészüljünk egy esetleges fertőzésre.
Immunrendszerünket egész évben erősíteni kell, de az őszi-téli időszakban még fontosabb ügyelni arra, hogy megvédjük az egészségünket - írta a Mindmegette.
A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a különböző vitaminok és étrend-kiegészítők szedése, az alkoholfogyasztás csökkentése és az elegendő éjszakai alvás mind segíthetnek a vírusok elleni hatékony védekezésben, ám mindezek ellenére előfordulhat, hogy megfázunk, influenzások vagy covidosak leszünk. Amikor ez megtörténik, fontos, hogy legyen otthon immunerősítő élelmiszer. Mutatjuk, milyen ételek fogyasztásával küzdhetjük le gyorsabban a betegségeket, erősödhetünk meg könnyebben!
1. Színes gyümölcsök és zöldségek
Az antioxidánsok, például a flavonoidok, antocianinok és karotinoidok segítenek leküzdeni a káros szabad gyököket, amelyek károsíthatják a sejteket, és veszélyeztethetik az immunrendszert.
Szerencsére ezek a tápanyagok minden nagyon élénk színű zöldségben és gyümölcsben megtalálhatók.
Flavonoidok olyan ételekben vannak nagy mennyiségben, mint a bogyós gyümölcsök, a kelkáposzta, a cékla vagy az étcsoki. Antocianinok találhatók a piros bogyós gyümölcsökben, a szőlőben, a gránátalmában, karotinoidok pedig a narancssárga, sárga és piros zöldségekben és gyümölcsökben, például a sütőtökben vagy a mangóban.
2. C-vitamin tartalmú gyümölcsök és zöldségek
A C-vitamin erős antioxidáns, amely segíthet az immunrendszernek a betegségekkel szembeni harcában. Valójában ez a vitamin segíthet a fehérvérsejtek növekedésében és termelésében, amelyre a szervezetének szüksége van a fertőzések leküzdéséhez. Ezenkívül a C-vitamin segíthet a szabad gyökök elleni küzdelemben, hasonlóan a fent említett többi antioxidánshoz.
Természetesen étrend-kiegészítőket is szedhetünk, de a szükséges napi C-vitamin mennyiséghez táplálkozással is hozzájuthatunk.
Elég, ha csak a narancsra vagy a mandarinra gondolunk, de kitűnő C-vitamin forrás a paradicsom, a paradicsomlé, a piros kaliforniai paprika, az eper, a kivi, a spenót vagy a zöldbab is.
3. Sovány marhahús
Megfázás, nátha, influenza után jól jöhet egy kis sovány marhahús, ami segít a tápanyag-visszapótlásban. A marhahús ugyanis gazdag cinkben – egy adag marhahús pedig a napi szükségletnek majdnem a felét biztosítja.
Ha húsmentes diétát tartasz vagy nem kívánod a húst, akkor pótold a cinket hüvelyesek, diófélék, magvak és tejtermékek fogyasztásával.
