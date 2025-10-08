Szeretne eljutni Afrikába? Most közelebb került, mint gondolná!

Minden lelkes utazónak van egy bakancslistája, az álmok gyűjteménye, amelyeket szeretne megvalósítani. És szinte biztos, hogy mindegyiken ott szerepel Afrika és a szafari. Ami korábban elérhetetlen álomnak tűnt, most meglepően egyszerűen és kedvező áron válhat valóra: decembertől márciusig az IBUSZ közvetlen charterjáratával Kenyába lehet utazni.

A természet csodái, különleges állatvilág várja a kalandra vágyókat

Fotó: IBUSZ/GoodFocused

Kényelmesen Afrikába – átszállás nélkül

A téli hónapokban, amikor itthon a hideg és a köd az úr, Afrika napsütése igazi csodaszérum a léleknek. Egy szafari nemcsak kaland, hanem feltöltődés is, az ember itt gyorsan ráébred arra, hogy a hétköznapi problémái apróságok ahhoz képest, milyen hatalmas és sokszínű az anyatermészet. Az IBUSZ charterjáratával átszállás nélkül juthat el Mombasába. Nincs rohanás, nincs átszállási és szervezési stressz – csak önmagunk, a kaland és a forró afrikai levegő.

Szafari, tengerpart, kultúra – minden, ami feltölt

Kenyában minden nap új fejezet egy mesevilágban. Az utazás során akár egy- vagy többnapos szafariprogramok közül lehet választani. Minél több időt tölt a végtelen szavannán, annál biztosabb, hogy találkozik testközelből a Big Five-val, azaz oroszlánnal, az elefánttal, a leopárddal, az orrszarvúval és a bivallyal, de flamingók, zebrák, gepárdok és antilopok is színesítik a képet. A naplemente narancsba borítja a szavannát, és olyan békét hoz, amit sosem felejt el. A kalandok után jöhet a pihenés a tengerparton: hófehér homok, lágyan ringó pálmák, friss kókuszvíz és az Indiai-óceán végtelen kéksége. Mombasa környékén a magas kategóriás, igazi afrikai hangulatot árasztó hotelek minden kényeztetést megadnak, legyen szó páros romantikáról, családos vagy baráti kikapcsolódásról, vagy egy kis énidőről.

Csodálatos tengerpartok várják a fürdőzni vágyókat

Forrás: IBUSZ

Utazás teljes biztonságban

Az IBUSZ mindenről gondoskodik Ön helyett: a repüléstől a transzfereken át a szafari- és más különleges programokig, sőt, még a magyar idegenvezetők is ott vannak, hogy segítsenek és meséljenek. Önnek nem kell semmit szervezni, csak hátradőlni és megélni a pillanatokat. Ha a bakancslistáján ott szerepel Afrika, ne halogassa tovább – most valóra válhat az álma, mindent készen kap, a biztonságot, a kényelmet és az életre szóló élményeket egy csomagban.