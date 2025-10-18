október 18., szombat

Mutatjuk, hogyan lesz csomómentes a puding

A puding egyszerű édesség, de sajnos könnyű elrontani.

Mutatjuk, hogyan lesz csomómentes a puding

A legtöbben úgy gondolják, ez a legegyszerűbb desszert, amit csak el lehet készíteni. Mégis, a puding sokszor lesz csomós, esetleg túl sűrű – pedig néhány apró konyhai trükk segítségével mindig tökéletes eredményt kaphatunk – írja a Mindmegette.hu.

A csomómentes puding titka

Hideg vízzel vagy tejjel keverjük ki az alapot

A hibátlan puding titka egyszerű:

a pudingport mindig hideg folyadékkal kell elkeverni.

Egy kis

  • hideg víz
  • vagy tej

tökéletesen elég ahhoz, hogy simára dolgozzuk az alapot. Ezt követően a hideg elegyet a többi hideg folyadékhoz öntjük, és csak ezután kezdjük el a melegítést.

Ezzel a módszerrel elkerülhető minden csomósodás – ez a legfontosabb konyhai trükk, amit nem érdemes kihagyni.

Kíváncsi a többi trükkre is? Kattintson!

 

