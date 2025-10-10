Koszos a kanapé? Ezzel a filléres módszerrel újra makulátlan lesz

október 10., péntek

Nem kell vegytisztítóba rohanni, ha foltos a kanapé – elég ez a filléres házi praktika! A hatás szinte varázslatos: eltűnnek a foltok, a szagok, és a kanapé új életre kel.

A kanapét házi módszerekkel is tisztává varázsolhatjuk (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A nappali központi eleme, a kanapé, gyakran nemcsak a pihenés, hanem a mindennapi élet „áldozata” is. A kanapén ülve eszünk, iszunk, a gyerekek játszanak, a háziállatok pedig előszeretettel fészkelik be magukat rá – nem csoda, ha egy idő után elkoszolódik. Nem kell kidobni, sem a tisztítószerek garmadát bevetni, van néhány olcsóbb megoldás is arra, hogy újra ragyogjon – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu.

Cleaning,And,Restoring,A,Light-colored,Couch,Using,An,Upholstery,Cleaning
A kanapé tisztításánál jó szolgálatot tesz a porszívó (illusztráció)
Fotó: Kokhan O / Forrás:  Shutterstock

1. Lépés: portalanítás és alapos előkészítés

Mielőtt bármit tennénk, kezdjük egy alapos portalanítással. Egy tiszta, száraz ronggyal töröljük át a felületet, majd alaposan porszívózzuk ki a morzsákat és a port a résekből – a résszívó fej itt aranyat ér! A makacs, rászáradt foltokat egy sörtés kefével lazítsuk fel, így a további tisztítás sokkal hatékonyabb lesz.

Tipp: Ha házi kedvencünk is gyakori vendég a kanapén, szerezzünk be egy textilborotvát – pillanatok alatt eltünteti az állatszőrt és felfrissíti a huzatot.

2. Szódabikarbóna – a szagtalanító csodaszer

A kanapé mindenféle szagot magába szív: 

  • étel, 
  • cigaretta, 
  • háziállat 
  • vagy egy kiborult ital nyoma is megmaradhat. 

A legjobb természetes szagtalanító a szódabikarbóna. Szórjuk be vele az egész ülőfelületet, hagyjuk hatni legalább 20 percig, majd porszívózzuk ki. 

Ha még ezután is érezni a kellemetlen szagot, vessük be a kézi gőztisztítót: nemcsak fertőtlenít, de valóban megszünteti a szagokat – nem csak elfedi őket.

3. Házi folttisztító keverék makacs szennyeződések ellen

Vörösbor, kávé vagy ételfolt? Nem kell pánikba esni! Keverjünk össze:

  • 1 teáskanál mosogatószert,
  • 1 teáskanál ecetet,
  • 1 teáskanál szódabikarbónát,
  • és egy kevés meleg vizet.

A keverék habzani fog – ezt a habot kenjük közvetlenül a foltra, hagyjuk hatni 10 percig, majd töröljük át tiszta, nedves ronggyal. A legtöbb folt ennyi idő alatt eltűnik!

Fontos, hogy mindig végezzünk próbatisztítást egy kevésbé látható helyen! 

Mi az az öt hiba, amit elkövethetünk a kanapé tisztítása közben? A Mindmegette cikkéből ez is kiderül
 

