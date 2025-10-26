Mutatjuk, hogyan kell profi módon megtisztítani a kotyogós kávéfőzőt

Ecet, a kotyogós kávéfőző legjobb barátja

A vízkő és a lerakódások eltüntetésére a legegyszerűbb házi módszer az ecetes víz.

Keverjünk össze egyenlő arányban ecetet és vizet, majd forraljuk fel az elegyet. Ezt öntsük a kávéfőző alsó tartályába, és hagyjuk állni legalább fél órát. Ezután alaposan öblítsük át tiszta vízzel.

Kerüljük a súrolószereket és a vegyszereket – ezek megsérthetik a fémfelületet, és a következő kávénak kellemetlen mellékízt adhatnak. Tisztítás után papírtörlővel vagy puha ronggyal töröljük szárazra az összes alkatrészt.

Ha kíváncsi a többi tisztítási trükkre is, kattintson.