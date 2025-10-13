október 13., hétfő

Mutatjuk, hogyan frissítse fel a télikabátját mosás nélkül

Ezzel a praktikával elűzheti az állott szekrényszagot.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Hamarosan már nem lesz elég a vékony, átmeneti kabát, és ideje lesz felvenni a télikabátot – írja a Mindmegette.hu. A vastag, meleg kabátok az év nagy részét a szekrényben töltik, és bármennyire is ügyelünk arra, hogy tisztán akasszuk a vállfára, netán még ruhavédő zsákot is használunk, elkerülhetetlen, hogy az anyag magába szívja a jellegzetes szekrényillatot. Szerencsére ezt egy egyszerű praktikával, mosás nélkül is el lehet távolítani a télikabátból!

Télikabát tisztítása mosás nélkül

Ha nincs szennyeződés, tehát

  • izzadságfolt,
  • penész
  • vagy más kosz

a télikabáton, akkor nincs szükség arra, hogy kimossuk. Ilyenkor elég csak felfrissíteni, azaz

kiszellőztetni és kigőzölni.

Ha kíváncsi, hogy ennek mik a lépései, kattintson.

 

