A Nébih a Szupermenta program legújabb tesztjében 25 tasak cseresznye- és koktélparadicsom megnevezésű vetőmagot ellenőrzött, amelyek között a klasszikus piros mellett sárga, narancssárga, barnás és fekete színű termést hozó fajták is szerepeltek.

A hivatal laboratóriumaiban a szakemberek a GMO és a paradicsomot károsító ToBRFV vírus esetleges jelenlétét vizsgálták, valamint, hogy található-e a vetőmagok mellett idegenmag. A minőségi mutatókat, így a vetőmagok csírázóképességét és a tisztaságát is ellenőrizték. Ezeknél a szempontoknál mindent rendben találtak.

Ugyanakkor megállapították, hogy öt mintánál a magdarabszám alacsonyabb volt, mint ami a csomagoláson szerepelt. A Nébih saját hatáskörben tájékoztatta az érintett forgalmazókat a problémáról, és felszólította őket a hibák javítására.

Ezen felül a paradicsom-vetőmagok jelölését is ellenőrizték és kiderült, hogy három terméknél probléma volt az "EU szabályok és szabványok" felirat, valamint a minősített vetőmag kategória betűjelzésének feltüntetésével. Az érintett gyártókat figyelmeztetésben részesítette a hivatal.

A kedveltségi vizsgálaton a résztvevők ezúttal olyan felhasználóként fontos szempontok alapján értékelték a termékeket, mint a csomagolóanyag, a csomagoláson feltüntetett információk és a felhasználási utasítás. Emellett a hivatal szakértői pontozással értékelték a csírázóképesség és a tisztaság laboratóriumi vizsgálatánál kapott eredményeket. A hatósági és a kedveltségi vizsgálat összesített eredményei alapján felállított rangsor szerint a paradicsom-vetőmagok közül a Kiepenkerl Romello F1 cseresznyeparadicsom végzett az élen, második helyezést ért el a Samen Pfann Black Cherry paradicsom, és harmadik lett a Kiepenkerl Yellow Pearshaped cseresznyeparadicsom - olvasható a Nébih közleményében.

