Idén kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) többek között a katásokra, a webáruházakra, az őrző-védő cégekre, a nemzetközi tranzakciókra, valamint a legnagyobb személyi jövedelemadó visszaigénylőkre is - közölte az EY kedden az MTI-vel.



A nemzetközi tanácsadó cég szerint a NAV közzétette a 2022-re vonatkozó ellenőrzési tervét, amelynek értelmében a hatóság a jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységekre koncentrál, ezért vizsgálják egyebek mellett a webáruházakat, a gépjárműkereskedőket, az ingatlanközvetítőket, a vendéglátóhelyeket, a futárokat és a taxisokat.

Ezen felül célzott kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések irányulhatnak a nagy élőmunkaerő-igényű foglalkoztatással összefüggő csalárd adózói magatartás feltárására, ami elsősorban a vagyonvédelemmel, munkaerőkölcsönzéssel, valamint a takarítással foglalkozó cégeket érintheti.



Mindezek mellett a NAV nagy figyelmet fordít a kiemelt adózók ellenőrzésére is. Idén ráadásul hangsúlyos lesz a határon átnyúló ügyletek ellenőrzése is.

Hozzátették, hogy új elemként jelenik meg a személyi jövedelemadó-visszaigénylések és visszatérítések szabályosságának vizsgálata, elsősorban a kedvezményezetteknél az önkéntes jogkövetés támogatásának érdekében.



Az ellenőrzési terv szerint idén tovább folytatódik a katások vizsgálata is, aminek elsődleges célja, hogy kiderüljön, leplezett foglalkoztatásban alkalmazzák-e ezeket az alvállalkozókat a megrendelők.

A közlemény idézte Bajusz Dánielt, az EY adóperes jogászát, aki elmondta hatalmas adatbázist hozott létre az adóhatóság az elmúlt években, aminek köszönhetően egyre gyorsabban reagál a gazdasági-társadalmi trendekkel jelentkező adókockázatokra is.

