Az ünnepi hosszú hétvégén megváltozik a vonatok közlekedési rendje, a vonatok április 14-én a pénteki, 15-én a szombati, 16-án és 17-én az ünnepnapi, 18-án a vasárnapi, 19-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbusz-járatok és a HÉV-ek közlekedési rendje is módosul - közölte a MÁV.



Azt írták: a kiemelt, forgalmasabb vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz - a lehetőségekhez képest - több kocsit kapcsolnak, attól függően, mennyi helyjegyet adnak el.



A várható jelentős utasforgalom miatt és a pénztárak előtti sorban állás elkerüléséért a MÁV azt ajánlja, hogy a jegyváltáshoz az utasok vegyék igénybe az 5 százalékos kedvezményt nyújtó jegyautomatákat, vagy 10 százalékos kedvezménnyel az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV-applikációban.



A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt csütörtök 10 órától hétfő éjfélig vehetik igénybe. A gyerekek, családosok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményeikkel.



A MÁV tájékoztatása szerint a tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek idején módosul a Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is.



Április 15-én nagypénteken a munkaszüneti napon, 16-án a szabadnapon, 17-én, húsvétvasárnap a munkaszüneti napon, 18-án, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. A részletek a Volánbusz honlapján olvashatók a https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/38554 oldalon.



Tudatták azt is, hogy április 14-én a H5-ös (szentendrei) és a H7-es (csepeli) HÉV a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint, a H6-os (ráckevei), a H8-as (gödöllői) és a H9-es (csömöri) HÉV a munkanapokon érvényes menetrend szerint jár.



Április 15-től 18-ig (nagypéntektől húsvéthétfőig) a HÉV-vonalakon a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben (kivéve április 16-án a csepeli HÉV-et, amely vonalon aznap szombati menetrend szerint járnak a szerelvények).



A menetrendek elérhetők a bkk.hu/menetrendek weboldalon és a BudapestGO utazástervezőben.

Borítókép: Utasok a MÁV-Start Zrt. Stadler KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug), a svájci Stadler Rail által gyártott, egyik emeletes, elektromos meghajtású korszerű motorvonata mellett a Rákosrendező MÁV pályaudvaron 2022. január 29-én.