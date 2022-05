A magyarok csaknem 60 százaléka az idén szinte biztosan eltölt néhány napot egy belföldi nyaralóhelyen, 47 százalékuk pedig biztosan nem lépi át a határt a nyári hónapokban – derült ki a Generali Biztosító reprezenatítv felméréséből. Az idén március végén, április elején készült kutatásba 1000 embert vontak be, és azt vizsgálták, mit terveznek az idei vakációszezonra.

A felmérés szerint csupán a magyarok ötöde szeretne meglátogatni külföldi és magyarországi úti célokat is a szünidő alatt.

Mindez azt mutatja, hogy a legtöbben nem kockáztatják meg a nagyobb utakat az újra és újra felbukkanó koronavírus, valamint a háború árnyékában.

Arra is rámutattak, hogy a külföldi nyaralást tervezők között jelentősen felülreprezentáltak a Budapesten és a nagyobb városokban élők, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, ami arra utal, hogy az úti célok kiválasztásában döntő szerepet játszanak az anyagi lehetőségek.

Az utazási kedv a 30 év alatti fiatalok körében a legnagyobb, őket az 50-es, 60-as éveikben járók követik.

Az életkor a nyaralóhely kiválasztásánál is jelentős szempontnak bizonyul, hiszen míg az idősebbek elsősorban a nyugalmasabb fürdőhelyeket és wellness-létesítményeket keresik, addig a legfiatalabbak a mozgalmas, kulináris élményeket kínáló helyeket, például a borvidékeket. A 30-39 éves korosztály pedig a gyermekbarát környezetet választja.

Összességében továbbra is a Balaton a legnépszerűbb magyarországi turisztikai célpont, ha nyaralóhelyet kell választani, akkor a magyarok 36 százalékának azonnal a magyar tenger jut eszébe. Ugyanakkor a megkérdezettek 15 százaléka szerint mindegy is, hogy hová jut el az idei vakációszezonban, az egyetlen szempont a kedvező árfekvés

– közölte Szikszai József, a Generali kárrendezési vezetője.

A válaszadók 82 százaléka a saját és családja egészségét veszélyeztető hirtelen megbetegedésektől és balesetektől tart leginkább. Ezt követi a különböző nagy értékű tárgyak vagy készpénz eltűnése és a lopások. 59 százalék úgy vélekedett, hogy kifejezetten nagyot ront az üdülés élvezeti értékén, ha megérkezéskor csalódnak a szálláshelyben.

A Generali globális biztosító és alapkezelő vállalat, amely 50 országban működik, teljes díjbevétele 2021-ben 75,5 milliárd eurót tett ki.



Borítókép: Fürdőzők a Balatonon. Forrás: Shutterstock