Egy tizenöt elemből álló beruházási programot készítünk elő a tengeren érkező kőolaj feldolgozására való átállásra, reményeink szerint az anyag két hónapon belül a Mol vezetése elé kerül – válaszolt a VG-nek Huff Zsolt, a Mol Magyarország csoportszintű downstream termelés üzletágának ügyvezető igazgatója azon a sajtóbeszélgetésen, amelyet a társaság az orosztól eltérő kőolaj használatára való átállás lehetőségéről szervezett.

Ugyanakkor jelezte, hogy a Molnak már van olyan beruházása, amely ilyen célt szolgál, hiszen az elmúlt nyolc évben is arra törekedett, hogy 35 százalékra emelje a nem-orosz olaj feldolgozásának arányát. E mintegy 170 millió dolláros projekt részeként az idén szeptemberben ad át egy újabb létesítményt.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mindig a legrosszabb esetre készül a Mol

Huff Zsolt az újságíróknak kijelentette: mindig a legrosszabb esetre kell készülnünk, akkor is, ha időközben megszületik az orosz-ukrán béke, az új infrastruktúrák pedig megmaradnak. Ugyanakkor most az, hogy a Mol esetleg nem jut orosz olajhoz, olyan probléma, amelyet meg kell oldania, a megoldás pedig a tengeren érkező kőolaj feldolgozása. A most szükségessé vált beruházások kapcsán jelezte, hogy míg a Barátság II olajvezetéken körülbelül 60 különféle kőolaj lényegében stabil összetételű keveréke érkezett sok éven át, a tengeri olaj esetében sokkal nagyobb a változékonyság, a társaságnak pedig nincs olyan infrastruktúrája, hogy 8-10 különféle kőolajból keverjen ki egy állandó minőséget. Most folyamatos munka mellett kell egy új portfólióra felkészülnie az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, vagyis úgy, mintha repülés közben alakítanánk át egy repülőt.

Ennek kapcsán Szollár Domokos, a Mol kabinetfőnöke hangsúlyozta, hogy most olyan beruházások indulnak az ellátásbiztonság érdekében, amelyet egy tőzsdei cég normál esetben nem biztos, hogy megvalósítana.

Ahhoz, hogy a Barátság olajvezeték helyett az Adria vezeték lássa el a térség országait az Ukrajna ellen háborút indított Oroszország elleni, esetleges uniós olajszankciók esetén, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi közlése szerint Horvátországban körülbelül 200 millió eurós beruházásra lenne szükség. Ez az összeg – mint a háttérbeszélgetésen elhangzott – az érintett horvátországi Janaf társaság becslése, és a Horvátországban szükséges kiadásokra vonatkozik.

Tengeren drágább az import

Zsótér Csaba, a Mol Ellátás és Trading üzletága részéről jelezte: az elmúlt 50-60 évben a csoport alapvető beszerzési forrása az oroszországi volt, később ez egészült ki az adriaival. Emlékeztetett, hogy amikor néhány éve probléma volt az orosz olaj tisztaságával, jól jött, hogy a társaság már új forrásból is tudott olajat vásárolni – például Dél- és Észak-Amerikából –, de ki is derült, hogy e plusz olaj minősége nem feltétlenül illeszkedik a Mol technológiájához. Emiatt egy tétel fél éven át állt az Adria vezetékben, szerencsére időközben rendeződött az orosz olaj minősége. Újságírói kérdésre közölte, hogy a tengeren érkező olaj alapvetően drágább a vezetékesnél a hajón történő szállítás és a kikötői díj pluszként megjelenő költsége miatt.

Évi közel 11 millió tonna érkezhet az Adrián

Az Adria vezeték Magyarország felé szállító kapacitása jelenleg, napi 30 ezer tonna – évi közel 11 millió tonna –, de ennél persze kevesebb olajat továbbít, hiszen esetenként áll, például a karbantartások, a javítások miatt – ezt Horváth Ádám, a Mol csoport logisztikai tevékenységéért felelős vezetője ismertette. A beérkező olajat a Mol magyarországi szakaszon Csurgónál súrlódáscsökkentő anyaggal tudja adalékolni, ha azt a szállított mennyiség indokolja, ezzel is növelve a kapacitást. Amennyiben a Barátság vezetéken nem érkezne olaj, a társaság nem csak a százhalombattai finomítót látná el az Adrián keresztül, hanem a hozzá tartozó szlovákiai Slovnaftét is, amelynek évi 6 millió tonna az igénye. Ez utóbbi igény kielégítését szolgálta egyébként a Mol 2015-ös vezetékfejlesztése.

A Mol Magyarországon és Szlovákián kívül Horvátországban is finomít olajat. Egy normál évben a százhalombattai finomítóban feldolgozott olaj több mint 60 százaléka a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, 10 százaléka hazai termelés, 30 százaléka az Adria vezetéken jön be a világpiacról.

Borítókép: A MOL Dunai Olajfinomítója. / Illusztrációfotó / AFP / ATTILA KISBENEDEK