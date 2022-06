Közlemény 6 órája

Agrárminisztérium: megújult az Agrár Széchenyi Beruházási Hitelprogram

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Max néven július 1-jétől új beruházás finanszírozási eszköz áll a kis-és középvállalkozások rendelkezésére - jelentette be szerdai közleményében az Agrárminisztérium (AM). Az új hiteltermék megtartja a korábbi Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO termék minden előnyös tulajdonságát, így a futamidő továbbra is 10 év és a hitel a teljes futamidőre ezentúl is rendkívül kedvezményes fix kamaton, évi 1,5 százalékon vehető igénybe. A fenntarthatóságot, a technológiaváltást célzó beruházások magasabb támogatásban részesülnek, esetükben a támogatással csökkentett kamat mindössze évi 0,5 százalék - ismertette a minisztérium közleménye. A kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás igénybe vehető lesz - az ukrán válság miatt - az Európai Bizottság által bevezetett átmeneti krízistámogatási jogcímen. Ez tehermentesíti az elsődleges mezőgazdasági tevékenység támogatására rendelkezésre álló szűkös csekély összegű egyéni támogatási keretet és az országkeretet. Az új támogatási jogcímre történő áttérés, az alacsonyabb támogatási keretösszeg miatt a felvehető hitel összege legfeljebb 400 millió forint - jelezte az AM. Mezőgazdasági termeléshez, vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházásnál a hitel felhasználható: a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzésére, öntözési beruházások finanszírozására, tenyészállat beszerzésre, termőföld vásárlásra, mezőgazdasági termeléssel, vagy erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokban történő tulajdonrész vásárlásra, illetve ezen beruházásokhoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra. Ezen kívül a Vidékfejlesztési Programból, a Stratégiai Tervből, vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert beruházások kiegészítő finanszírozására, továbbá hitelkiváltásra használható - ismertette az Agrárminisztérium. A hitelhez az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány akár 90 százalékos mértékű kezességvállalása kapcsolódik, mindössze 0,25 százalékos éves díj mellett - tették hozzá. A hitelterméket továbbra is a KAVOSZ Zrt. által működtetett regisztráló irodák forgalmazzák. Részletes információ a regisztráló irodákban és a www.kavosz.hu oldalon áll az érdeklődők rendelkezésére.

