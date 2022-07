"Készül az új, állami beruházásokról szóló törvény. A hazai fejlesztések terén ez új fejezetet fog nyitni, amely a társadalom javát szolgáló, hatékonyabb, átláthatóbb és jobb rendszer alapja is lesz" – nyilatkozta Lázár János a Rádió 7 műsorában, melyből a közösségi oldalán osztott meg részleteket.

A Magyar Nemzet szerint az építési és beruházási miniszter a többi között elmondta, hogy az új beszerzési, pályáztatási, tervezési és elszámolási rendszerben új pénzügyi-gazdasági viszonyokat teremtenek.

Sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb, az állam érdekeit sokkal jobban védő rendszer születik

– mondta Lázár János.

Hozzátette: szerinte a legfontosabb az, hogy az államnak olyan beruházásokat kell most és a jövőben is támogatnia, amelyek a társadalom javát szolgálják és gazdasági növekedést is jelentenek. "Az állami beruházásoknál prioritásnak tartom a pontosabb és precízebb előkészítést, a hatékonyság növelését és a közérdek jobb védelmét. Alaposabb tervezést igényel, hogy hol és mekkora iskola vagy uszoda épüljön, valamint milyen közinfrastruktúra jöjjön létre" – fejtette ki a miniszter.