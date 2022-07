Továbbra is nagyon alacsony a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, 2010 óta mintegy harmadára csökkent a munka nélkül lévők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint - mondta Kutnyánszky Zsolt. Szerdai közleményében az iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár hozzátette, a júliusi 231 ezres adat azt jelenti, hogy a rendszerváltás óta ez a második legalacsonyabb szám, ami mindössze pár száz fővel haladja meg az előző havi rekordértéket.

A kormány továbbra is elkötelezett a munkanélküliség csökkentésében, a munkaalapú társadalom megvédésében. A foglalkoztatáspolitika sikerességét jól mutatja, hogy folyamatosan csökken az álláskeresők száma, a pandémia okozta munkaerő-piaci nehézségeket jól kezelte a kormányzat. Több százezer munkahelyet sikerült megvédeni, és több tízezret létrehozni, ami a jól irányzott válságkezelő programoknak köszönhető. 2020 júniusa óta így mintegy 145 ezer fővel sikerült csökkenteni az álláskeresők számát, a foglalkoztatás pedig azóta folyamatosan nő, a március-májusban mért 74,2 százalékos ráta minden eddigi tavaszi adatnál magasabb - sorolta a TIM közleménye.

Kutnyánszky Zsolt elmondta: "a munkaerőpiac tehát továbbra is stabil, hónapok óta 4,7 millióan dolgoznak hazánkban, a munkanélküliségi ráta pedig közelíti a 3 százalékot. Az álláskeresők számában az elmúlt hónapokban regisztrálták az utóbbi három évtized legalacsonyabb értékeit, de a következő időszak rendkívüli kihívásokat tartogat a munkahelyek megőrzésében is. Az ukrajnai háború és az energiaválság miatt gyorsan változó, bizonytalan gazdasági helyzet a munkaerőpiacra is hatással lehet".

Borítókép: Dolgozók a görgős szállítószalagokat gyártó KNAPP Hungary Kft. üzemében a Veszprém megyei Nemesvámoson az avatás napján, 2022. április 14-én.