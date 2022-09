Állami földvagyon 29 perce

Nagy István: újabb termőföld-értékesítési csomagokkal jelentkezik a Nemzeti Földügyi Központ

A Nemzeti Földügyi Központ folyamatosan vizsgálja a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földeket szükségesség, illetve értékesíthetőség szempontjából is, tehát várhatóan további értékesítési csomagokkal fognak jelentkezni – mondta Nagy István agrárminiszter. Hozzátette: a szaktárca és a földügyi központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdák tudomást szerezzenek az újabb hirdetményekről. A miniszter beszélt a kormány egyik legnagyobb vállalásáról is, az osztatlan közös földtulajdon felszámolás állásáról is – írja a Világgazdaság.

Nagy István Forrás: Világgazdaság Fotós: Kallus György

A kormány bejelentésének megfelelően szeptemberben elindult az állami földértékesítési program újabb szakasza. Mekkora területet értékesítenek ebben a körben és milyen területekről van szó, miért éppen ezek kerültek most eladósorba? A Nemzeti Földügyi Központ azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja át teljes portfólióját és azokat a földterületeket, amelyek az állami feladatok ellátásához nem szükségesek – gyűjtse össze és kínálja eladásra, ha a magántulajdonba kerülésnek egyébként nincs akadálya. A szeptember 30-tól folytatódó földértékesítési programban több mint 2300 darab (összesen 3000 hektár), 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvánosan, több mint ezer településen, amelyek mintegy 40 százaléka szántó, rét, legelő, a többi pedig vegyes művelési ágú ingatlan. A területekre 30 napig, azaz 2022. október 30-ig lehet vételi ajánlatot tenni. Mivel a Nemzeti Földügyi Központ munkája folyamatos, ezért várhatóak még további értékesítési körök is.

(...) Kik tehettek vételi ajánlatot? Bárki tehet ajánlatot, aki a jogszabályok szerint a termőföld tulajdonjogát megszerezheti. Különböznek a szabályok az 1 hektár alatti területek esetén, ilyenkor nem követelmény, hogy a vevő földműves legyen, de 1 hektár feletti területeket már kizárólag földműves vásárolhat. Ezzel a rendelkezéssel is azt akarjuk biztosítani, hogy azokhoz a gazdálkodókhoz kerüljön a föld, akik ténylegesen megművelik. Mi alapján dől el, hogy ki veheti meg az adott területet? Azzal az ajánlattevővel jön létre a szerződés, aki a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot teszi a nyitva álló határidőben. Természetesen az elővásárlásra jogosult gazdálkodók a kifüggesztés során ezekben az esetekben is gyakorolhatják jogukat. A teljes cikk ITT olvasható. Folytatódik a földértékesítési program Újabb, 10 hektárnál kisebb földterületeket hirdetett meg értékesítésre a Nemzeti Földügyi Központ. A szántókra, rétekre és legelőkre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve lehet elektronikusan vételi ajánlatot tenni. A 2022. szeptember 30-tól folytatódó földértékesítési programban több mint 2300 db (összesen 3000 hektár), 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvánosan, több mint ezer településen, melyek mintegy 40%-a szántó, rét, legelő, a többi pedig vegyes művelési ágú ingatlan. A területekre 30 napig, azaz 2022. október 30-ig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca szerint a magyar gazdálkodóknál jó helyen van a föld, mindennapi munkájukkal ők művelik meg ezeket a területek és élelemmel látják el a magyar háztartásokat. Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása mellett, amivel a magyar birtokpolitika több mint három évtizedes adósságát kívánja orvosolni. Ezért értékesítésre kerülnek olyan ingatlanhányadok is, ahol az állam kisebbségi tulajdonos, így akár a tulajdonostársak többlettulajdonhoz juthatnak az érintett ingatlanban, ezzel – ideális esetben – csökkenhet a tulajdonostársak száma is. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, hiszen értékesítésre kerülnek azok a jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok, melyek hasznosítása – leginkább - a szomszédos ingatlanok használói által optimálisabban kivitelezhető. Az eredményes gazdálkodáshoz elengedhetetlen a megfelelő birtokméret kialakítása, melyhez a mostani földértékesítési program jó lehetőséget kínál. Az értékesítés ezúttal is elektronikus úton zajlik. (Részletek a www.nfk.gov.hu oldalon érhetőek el). A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása. Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik a megvásárolható földterületek adatait.

