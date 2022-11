Ezért külön nevesített cél a mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása. A tárca ennek segítségével bírja arra a támogatáshoz hozzáférő kisebb termelőket is, hogy minél szélesebb körben alkalmazzanak digitális technológiákat, precíziós eszközöket és döntéstámogató rendszereket, amelyekkel növelhető a gazdálkodás hatékonysága, illetve könnyebben meg lehet felelni a például a különböző kemikáliák alkalmazását szigorító uniós előírásoknak. A digitalizáció fejlesztésére szóló dotációra önállóan, illetve egyes támogatásokhoz kapcsolódva is lehet majd pályázni. A támogatott tevékenységek között szerepel majd az üzemi szintű adatgyűjtés megteremtése és az adatbázisok összekapcsolása, valamint a digitális farmmenedzsment bevezetése. Az agrártárca a várható támogatásról szóló tájékoztatójában kiemelte, hogy a jogosultsági kritériumok között szerepel az üzemszintű digitalizációs terv megléte, a dotáció odaítélésénél pedig fontos szempont lesz annak minősége is.

A tervek szerint 246 millió eurót lehet fordítani a mezőgazdasági üzemek zöldberuházásainak támogatására. Ennek az intézkedésnek a

célja az agrárüzemek energiaönellátóságának növelése és szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentése.

Támogathatók az energiahatékonyság javítását és a megújuló energiaforrások igénybevételét szolgáló beruházások.

Külön támogatható cél az agrárüzemekben az ammóniakibocsátás csökkenését szolgáló beruházások végrehajtása, amelyre 54 millió eurót különített el az agrárkormányzat. Ennek keretében ösztönzik az injektálást és az azonnali kijuttatást lehetővé tevő technológiák beszerzését, illetve az istállón belüli és kívüli trágyakezelés korszerűsítését.

Támogatás igényelhető az állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítésére, ami az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza árnyékában szintén fontos cél.