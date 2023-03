A háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika révén megnövekedett energiaárak, továbbá a tavalyi súlyos aszályhelyzet révén idén egész Európában száguldó infláció januárban itthon is tetőzhetett. Eközben a nagy áruházláncok egymással versengve jelentik be árcsökkentéseiket, így reagálva a történelmi léptékben is magas árak miatt immár visszaeső keresletükre. Bár számos intézkedés – mint például az árstopok vagy a rezsivédelem – védte a magyar családokat az inflációs hatásokkal szemben (lásd a keretes írásunkat is), az infláció érdemi csökkenésére még mindenki csak vár – írja a Mandiner.

Több üzletben, Sparban, Pennyben, Tescoban, Lidl-ben, Auchanban és Aldiban gyűjtötték össze néhány sokat idézett és a fogyasztók által gyakran vásárolt termék árát.

A felmérésből jól látható, hogy egyes pékáruk, tejtermékek is olcsóbbak lettek az elmúlt hetekben, sőt több alapélelmiszer és zöldség, gyümölcs ára is kedvezőbb lett.

A KSH februári átlagáraihoz képest a láncok átlagában jelentősen olcsóbban találtunk őrölt kávét (-35,7 százalék), napraforgó étolajat (-20,6 százalék), dobozos söröket (-18,2 százalék) és rizst (-17,5 százalék). A tejföl ára kevesebb mint felére (-51,7 százalék) csökkent február óta, vagyis az elmúlt évi 86 százalékos árnövekedését követően az egy évvel ezelőtti ár alá esett vissza.

Érdemben a vöröshagyma, az alma, a répa és a száraztészta árát találtunk a KSH februári adatfelvételénél magasabbnak. Ennek részben a szezonalitás és az adatfelvételi helyszínek jóval szűkebb köre is oka lehet.

Eredmények tehát visszaigazolják az árcsökkenésekről a sajtóból kapott képet, bár termékkörönként számottevő eltérések is adódtak, amelyek nem csak egyedi akciókra vezethetők vissza.

A pékáruk esetében 20 százalékos, de a tejtermékek esetében is 30 százalékos árcsökkenést mutatnak a vizsgált láncok adatai a KSH februári átlagáraihoz viszonyítva. A zöldségek, gyümölcsök esetében nem ennyire egyértelmű a kép, itt a krumpli, a narancs vagy a paradicsom esetében árcsökkenést, míg a vöröshagyma, az alma vagy a sárgarépa esetében további áremelkedést mutatott adatgyűjtés.

Hasonló a helyzet a húsáruk esetében, itt is termékfüggő, hogy árcsökkenés vagy áremelkedés történt a megelőző hónaphoz képest. Az egyéb élelmiszerek esetében is árcsökkenést mutatnak az adataink, bár itt több árstopos termék is bekerült a vizsgálat körébe. Mérséklődést mutat a rizs és az ásványvíz ára és – sokak örömére – a söré is. A száraztészta ugyanakkor a vizsgálat idején drágább lett, miközben ezen termékkör árcsökkenéséről szóló hírek járták be korábban a sajtót.

A piaci szereplők egyébként hosszú távon a promóciók közkedveltségének megugrására számítanak.

Tehát a várakozások szerint a különböző rugalmas akciók lesznek a legélesebb fegyverek a kiskereskedelem szereplőinek kezében abban a harcban, hogy ki tudja a legtöbb vásárlót megszólítani.

Ugyanakkor jó tudni: a beszállítók általánosan is engedtek az árakból. Most pedig lényegét tekintve az történt, hogy ezt az árcsökkenést nem tartják maguknál a boltok, hanem legalább részben átengedik ezt a fogyasztóknak, hogy fenntartsák a forgalmat. Ha magas maradna a lejáró árumennyiség, az nagyobb veszteséget okozna, mint lemondani a profit – esetenként, bizonyos termékköröknél az extraprofit – egy részéről.