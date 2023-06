A magyar autóipar nagy szerepet játszik a gazdaság növekedésében, de legalább ilyen nagy szerepet játszik abban is, hogy a magyar gazdaság a 'Made in Hungary' időszakából egyre inkább az 'Invented in Hungary' időszakába is át tud lépni, hiszen a beruházó autóipari vállalatok egyre összetettebb beruházásokat hoznak Magyarországra, beruházásaik technológiai színvonala egyre emelkedik, és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek aránya is egyre nő