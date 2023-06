A közlemény szerint az elhúzódó háború és az elhibázott szankciók rendkívüli károkat okoznak a gazdaságban. Ebben a nehéz helyzetben is meg kell védeni a családokat, a munkahelyeket, meg kell őrizni a gazdasági növekedést, el kell kerülni a recessziót – tették hozzá, emlékeztetve, hogy a Brüsszel által kikényszerített rossz döntések ellensúlyozása érdekében a kormány gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el.

Egyes szektorokban júliustól áramárplafon lép életbe, a gyógyszerforgalmazó cégek leírhatják az extraprofitadójuk felét, valamint átmenetileg kibővül a Széchenyi Pihenő Kártya rendszere.

A kormány döntése értelmében 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók a jelenlegi kereten felül a SZÉP-kártyára egyszeri, legfeljebb 200 ezer forintos összeget utalhatnak, amely béren kívüli juttatásnak minősül. Az intézkedésnek köszönhetően 2023-ban 650 ezer forintra emelkedik a rendkívül kedvező adó- és járulékfizetés mellett adható munkavállalói elismerés keretösszege.

A kormány arról is döntést hozott, hogy átmeneti jelleggel 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a SZÉP-kártyákon így rendelkezésre álló összegeket a családok belátásuk szerint hidegélelmiszerek vásárlására (a szabályozás az alkoholtartalmú folyadékokra, valamint a dohány- és feldolgozott dohánypótló termékre nem vonatkozik) is felhasználhatják, hasonlóan a 2022. február 1. és 2022. július 1. közötti időszakhoz. Ezt követően a jelenleg is érvényes szabályok szerint lesz lehetőség a SZÉP-kártya keretek elköltésére.