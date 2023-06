Az idén ismét öt kategóriában meghirdetett versenyre országszerte várják a jelentkezéseket, valamint immáron negyedik alkalommal a határon túli magyarlakta települések pályázatait is. A 30. Virágos Magyarország verseny során - ahogy a 25. évforduló alkalmával is - nemcsak jubileumi díjat adnak át, hanem a "felvirágosításra" jelentkező települések egy emlékfát és egy emléktáblát is kapnak ajándékba.