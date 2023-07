A gazdaságfejlesztési tárca keddi közleménye szerint a miniszter útja során találkozott az Ipari és Információstechnológiai Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság magas rangú képviselőivel, megbeszélést folytatott a kínai "policy bankok", így a Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai Export-Import Bank, valamint a legnagyobb kínai kereskedelmi bankok, köztük a Bank Of China, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), valamint a China Construction Bank (CCB) vezetőivel, illetve tárgyalást folytatott a Silk Road Fund elnökével is. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium delegációja emellett megtekintette a Huawei újonnan átadott pekingi központját, valamint egyeztetett a cég európai stratégiájáról - sorolta a GFM.