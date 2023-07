A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az egyiptomi közlekedési miniszterrel, Kamel al-Vazírral közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés egyik legmeghatározóbb területe a közlekedési ipar, ugyanis Dunakeszin nagy erőkkel zajlik az észak-afrikai országba szállítandó vasúti kocsik gyártása.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) hivatalában megbeszélést folytat Kamel al-Vazír egyiptomi közlekedési miniszterrel (b2) 2023. július 27-én

Fotó: Soós Lajos

Kiemelte:

a hazai közlekedési ipar valaha volt legnagyobb megrendelése eredetileg háromoldalú, orosz-magyar-egyiptomi projekt volt, viszont az időközben bekövetkezett nagy geopolitikai változások nyomán mára kizárólag a Ganz-MÁVAG felelős a teljesítésért.

Rámutatott, hogy Magyarországról eddig 255 vasúti kocsit szállítottak ki, és a megrendelt további 314 kocsi gyártása is folyik.

A kiszállítás is folyamatosan történik, határidőre végezni is fogunk

– mondta.

Úgy vélekedett, hogy a projekt jelentősége önmagán túlmutat, mivel az az export jelentős bővüléséhez vezetett, márpedig ez alapvető fontosságú a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából.

Ma megkezdtük az egyeztetéseket arról, hogy hogyan folytassuk ezen együttműködés kiterjesztését, és megkezdtük a tárgyalásokat a további közös egyiptomi-magyar vasúti gördülőállomány-gyártásról

– jelentette be.

Mi készek vagyunk arra, hogy gyártási kapacitást, technológiát exportáljunk Egyiptomba, az egyiptomi gyártási lehetőségeken keresztül pedig az afrikai piacra történő belépés lehetőségét látjuk a magyar vasúti járműipar számára

– tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy megegyeztek az egyiptomi vasúti mérnökök és technikusok magyarországi gyakorlati képzéséről a már most is működő ösztöndíjprogram keretében, hogy ezzel a műszaki lába is biztosított legyen az együttműködésnek.

A magyar közlekedésipar valaha volt legnagyobb megrendelésének teljesítése tehát zajlik, s úgy látjuk, hogy ez most megnyithatja a kaput arra, hogy egy, az afrikai piaci lehetőségeket kihasználó, széles körű egyiptomi-magyar vasúti járműgyártási együttműködés induljon meg a jövőben

– összegzett.

Ezt követően kitért arra is, hogy 2024-től évi 115-ről 200-ra emelik fel az egyiptomi hallgatóknak adható felsőoktatási ösztöndíjak számát, miután idén 890 jelentkezés érkezett, ami rekordnak számít.

Valamint érintette az idegenforgalom témáját, aláhúzva, hogy tavaly százezernél is több magyar turista látogatott Egyiptomba, és idén ez a szám tovább nőhet.

Mint közölte, heti tizenkét repülőjárat biztosítja a közvetlen összeköttetést a két ország között, és ez a WizzAirnek megadott gízai engedély nyomán hamarosan tizenötre fog bővülni.