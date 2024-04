2024. április 2-án, kedden és 3-án, szerdán a Spar-üzletekben az akció keretein belül életre hívott szórólapban feltüntetett TOP árucikkekre és S-BUDGET termékekre akár 12-45 százalék kedvezményt is kaphatnak a vásárlók. A jelentős kedvezményeket kínáló újságban olyan népszerű termékek kaptak helyet, mint az 500 grammos S-BUDGET frankfurti virsli, a 450 grammos 12 százalékos Spar tejföl, a 450 grammos Spar kaukázusi kefir vagy az 1 kilogrammos Omnia Silk szemes kávé. Ezenkívül ezen a két napon még rád egy nyereményjátékban is részt vehetnek a vevők: aki legalább egy S-BUDGET terméket a kosarába tesz a megadott időszakban, és feltölti a blokkjának adatait a www.spar.hu weboldalon, a vásárlása értékének akár a kétszeresét is visszanyerheti.

Az akcióhoz kapcsolódó nyereményjátéknak köszönhetően akár a vásárlás értékének kétszeresét is visszanyerhetik a vevők

Keressük a tavaszi kuponfüzet kuponjait!

A 2024. április 2-től 10-ig tartó promócióban az ünnep előtt – március 26. és március 28. között – kiosztott akciós kuponlapon, valamint az április 4-től megjelenő szórólapokban szereplő – élelmiszer és nem élelmiszer kategóriába tartozó – összesen több mint 400 termék jelentős kedvezményekkel vásárolható meg. A tavaszi kuponfüzetbe bekerültek a háztartásokban mindennap használatos mosószerek és népszerű kozmetikai cikkek, amelyekre 35-40% kedvezményt is kaphatunk. Az élelmiszerek közül a 2x200 grammos Regnum juhbeles virslit 29%, a kézműves Gyulai vékony kolbászt 25% kedvezménnyel vásárolhatjuk meg, a Rio Mare kuponnal a márka hat népszerű terméke pedig 30%-kal lesz olcsóbb. A kedvezmény a kupon átadásával érvényesíthető fizetéskor.