Ez jelenti számunkra a biztosítékát annak, hogy továbbra is Európa egyik legmodernebb és legzöldebb cementgyárának számítsunk. Az akvizíció egyben lehetőséget is nyújt számunkra az új ismeretek szerzésére és tapasztalatcserére. Emellett kitűzött célunk a hazai és a külföldi piacokon való versenyképesség-növelés, amelyre garanciát jelent az új tulajdonos. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is a fenntarthatóság jegyében új projekteket és innovációs beruházásokat hajtunk végre, amelyek javítják a termelési folyamatokat és a környezetvédelmet, valamint jó kapcsolatokat építenek és fejlesztenek a helyi közösséggel. Cégünk és a vállalatcsoport között rejlő szinergiák fényes jövőt jelentenek mindannyiunk számára