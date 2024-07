Körülbelül 20 millió lép be az ország határain belülre, de pontosan nem tudjuk, mert a schengeni határok már régóta vannak. Ebből nagyjából ötmillió van kereskedelmi szálláshelyen, hétmillió átmegy az országon, a többiről nem tudjuk, hogy hol van. Akkor így furcsálltam a picikét, és elmentünk másnap a statisztikai hivatalba, és éppen mondtam vissza a leckét, hogy húsz millió jön be, egy hang azt mondta, hogy milyen húsz, 40 millió. Tehát innen indultunk, hogy nem tudtuk azt sem megmondani, hogy egyáltalán hány turistánk van valójában.Azért csináltunk egy rendszert, ezt NTAK-nak hívjuk, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. Tehát mára 45 ezer darab szálláshely be van kötve hozzánk online. Gyakorlatilag a szobámba jövet minden reggel látom, hogy előző nap hogyan dolgoztunk. Tehát minden turisztikai szolgáltató szoftvere automatikusan beküldi hozzánk az előző napi vendégnek az életkorát, a nemét, a küldő országát, a küldő városát, mikor foglalt, mikor csekkolt be, mikor csekkolt ki, mennyit költött SZÉP-kártyával, bankkártyával, vagy éppen készpénzben, mennyibe került a wellness szolgáltatása, mit evett és mennyiért. Gyakorlatilag adatlapon dolgozunk. Ugye picit a Covid annyiban volt nekünk is rossz, mert a koronavírus-járvány időszakában indult a software-ünk. Ezt nem tudtuk még akkor, hogy Covid lesz. Tehát a bázis évünk eléggé rosszul alakult. De mi úgy működünk, hogy 40 ezer darab szálláshely napi szinten riportol, és most már több mint 9700 darab vendéglátóhely is napi szinten riportol, és több mint ezer attrakció