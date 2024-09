Majd rámutatott, hogy ezért is hozott a kormány döntést már körülbelül 400 milliárd forintnyi értékben infrastruktúra-fejlesztésekről, „Legyen szó a vasút- vagy az útfejlesztésekről, legyen szó a víziközművek modernizálásáról, ezért építettünk nemzetközi iskolát, ezért fejlesztjük az egyetemet, ezért fejlesztjük a szakképző centrumot is” – sorolta.

A BMW és Debrecen együttműködése mára oda vezetett, hogy Debrecen a közép-európai régió egyik legfejlettebb városa. Debrecen a közép-európai térségben az egyik legvonzóbb beruházási központ, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az új globális autóipar egyik európai központjává vált

– jelentette ki.

Hatodik éve a világ húsz legnagyobb autóipari exportőrei között

A miniszter kitért korunk súlyos globális kihívásaira is, amelyek Magyarországon is éreztetik hatásukat, azonban szerinte hazánk ennek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt években.