1 órája
Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását
Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével.
Forrás: Shutterstock
Fotó: bieszczady_wildlife
Kiderült, mikor kezdődhetnek el az érdemi munkálatok az ország legnagyobb pályaudvarainál, illetve eldőlt az is, hogy összesen hány vasútállomást érint a magántőke bevonása - írta a Világgazdaság.
A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely
14 vármegyében
több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el,
összesen 15 milliárd forintos keretből.
A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.
Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.
A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy a minisztérium és a MÁV csoport
az állomásmegújítási programmal párhuzamosan dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.
A teljes cikkért kattintson ide.