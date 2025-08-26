Így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3 százalékos hitel

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felhívta a figyelmet: házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes is a csok plusszal kombinálni az új konstrukciót. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy a későbbiekben a fix 3 százalékos hitelt kiegészítsék vagy pedig csok pluszra váltsanak. Ez történhet úgy is, hogy az Otthon startot lezárják, és csok pluszt igényelnek – részletezte az államtitkár, hozzátéve, ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek.

Szintén ismert cél, a csok plusz az első saját ingatlan megszerzését segíti, az ingatlanpiacra való belépést, aki pedig már rendelkezik saját tulajdonnal, az könnyebben tud nagyobba költözni, hiszen az ingatlanügyletek jelentős hányada során egyúttal a meglévőt is értékesítik a továbbköltözők.