Otthon start program

Panyi Miklós: a bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért (videó)

A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében. Payi Miklós arról is tájékoztatott, hogy „egy bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek”.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon start programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Panyi Miklós azt írta, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet: 

az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz.

Hozzátette, hogy 

  • egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 
  • 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forintot, ami 50-70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.

A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk! Már csak 3 nap és indulunk!

– fogalmazott az államtitkár.

Panyi Miklós a bejegyzése alatt megosztotta a Protfolio pénteki cikkét, amelyben a többi között az áll, hogy 

az Otthon start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon.

Menczer Tamás: az Otthon start neked szól

Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, ahogyan Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól! Szeptember 1-jén indul, fix 3%. Mindegy hány éves vagy, mindegy melyik településen élsz, mindegy milyen a családi állapotod, ha meg akarod vásárolni az első lakásodat vagy házadat, akkor itt az Otthon start. Startolj rá!

– mondta el a videójában a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

 

