3 órája
Panyi Miklós: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az Otthon start programmal kapcsolatosan. „Szeptember elején további nagy bejelentések várhatóak! Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak!” – közölte Panyi Miklós.
Csökkentek az otthon startos lakások árai (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
„Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján mozgásba lendült az ingatlanpiac! Bár az ellenzék és propagandájuk 20-40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket” – írta Panyi Miklós, aki két „bombahírrel” cáfolta az álhíreket.
- Első bombahír: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai!
- Második bombahír: a nem otthon startos lakások árai emelkedtek.
Tehát miközben az ingatlanpiacon általánosságban nőttek az árak, az otthon startos lakások ezt a folyamatot nem követték!
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor: amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést, mi folytatjuk a visszaszámlálást
De természetesen figyelni kell Budapestre és a megyei jogú városokra. Itt a kép vegyes, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek
– hívja fel a figyelmet a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, hozzátéve, hogy itt két fontos tényezőt érdemes szem előtt tartani:
- Aki túláraz, az kiesik a programból, a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat. Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon start program. Erre a rendeletben külön szabály is van.
- A budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak a budapesti és nagyvárosi lakásfejlesztések. A héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, több mint 10 ezer lakásra.
Már két, több mint 4000 lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt
– emelte ki.
Szeptember elején pedig további nagy bejelentések várhatóak. Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak
– írta Panyi Miklós.
A lakáspiac tehát mozgásba lendült, a fiatalok a jövőjüket tervezik, sok ingatlantulajdonos továbbléphet, az építőipar megindult, jönnek az új lakások, az albérletárak csökkenésnek indultak, országos áremelkedés pedig nincs az otthon startos lakásoknál. Hajrá fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon! Már csak 4 nap!
– sorolta bejegyzése zárásaként.