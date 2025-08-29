1 órája
Progresszív rendszer: súlyos kockázatokra figyelmeztet az elemző
A progresszív személyi jövedelemadó nem feltétlenül jelentene magasabb állami bevételt, sőt akár a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást is visszafoghatja – figyelmeztet Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője.
Az egykulcsos személyi jövedelemadó (SZJA) 2010‑es bevezetése kedvezően hatott a munkavállalási hajlandóság növekedésére, ennek révén a gazdasági növekedésre is. A korábbi többsávos rendszer – különösen az átlagbér környékén – visszafogta a munkakínálatot – nyilatkozta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője. Az egykulcsos adó kedvezőbb a családoknak, felsorolta, miért.
A Tisza-adó, azaz a progresszív adózás első látásra vonzónak tűnhet a magas jövedelműek extra megadóztatásával, ám Árokszállási szerint ennek több komoly kockázata is van. Ezek:
- a magasabb adókulcsok visszafogják a munkavállalást,
- vagy ösztönözhetik az adófizetők alternatív – akár legális – megoldások keresését,
- ami miatt a várható többletbevétel elmaradhat,
- miközben a gazdasági növekedés is lassulhat
Másrészt a foglalkoztatók és munkavállalók érdeke is az adó elkerülése: a zsebbe fizetés miatt növekszik a szürkegazdaság, amely tovább rontja az állam bevételeit - emeli ki a Világgazdaság cikke.
Az egykulcsos adó kedvez a családoknak
Ugyanakkor az egykulcsos rendszer jól kombinálható célzott családi adókedvezményekkel. Árokszállási hangsúlyozza, hogy ezek különösen a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokat segíthetik, miközben nem ösztönöznek adóelkerülésre vagy a bejelentett jövedelmek csökkenésére. A cikk rámutat további potenciális veszélyekre is. Például egy progresszív rendszer hátrányosan érintheti a több eltartottat nevelő háztartásokat, és fokozhatja a szürkegazdaságot.
Az ÁFA‑kulcs csökkentése sem jelent egyértelmű megoldást, hiszen a kereskedők gyakran „lenyelik” az áfacsökkentést, míg az állam bevételének nagy része áfából származik – az áfabevételek kiesése ezért súlyosan ronthatná a költségvetési egyensúlyt.
Árokszállási szerint nem zárható ki egy pluszadókulcs bevezetése – például az átlagbér kétszerese felett –, ám a vonatkozó kutatások több mint tízévesek, és azóta fejlődött az adófizetési morál. Ez azt jelentheti, hogy ma már kisebb a jövedelemeltitkolás kockázata, mint régebben gondolták.
A jelenlegi helyzetben nem az egykulcsos SZJA megszüntetése tűnik megoldásnak, hanem a támogatások finomhangolása és igazságosabb rendszerré tétele. Az is egy lehetséges irány, hogy a célzott támogatásokat – például a családi kedvezmények, CSOK és otthonteremtési támogatások – jövedelmi határhoz kötnék, hogy a legmagasabb jövedelműek arányában kevesebb kedvezményhez jussanak, miközben az alacsonyabb jövedelműeket továbbra is támogatnák.
