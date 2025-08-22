A Szent István-napon csaknem nyolcszázezer ember ünnepelt Budapest rakpartjain

A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek – tartalmazza a közlemény.

Több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István-napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest – tették hozzá.

A legfontosabb küldőországok között

Németország,

Románia,

Lengyelország,

Olaszország

és Szlovákia szerepelt.

A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők

10 százaléka német,

9 százaléka romániai,

7 százaléka pedig lengyel volt.