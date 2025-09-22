Átfogó vízióval érkezik hazánk a világ egyik legnagyobb ingatlanos expójára

Beszámolt arról, hogy az ipari ingatlanpiacon Budapest környékén a kereslet stagnált, a vidéki városokban – különösen Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Győr és Szeged térségében – azonban dinamikus a keresletnövekedés, az ipari bérleti volumen itt az előző év azonos időszakához képest 2,5-szeresére nőtt. A jelenleg országosan fejlesztés alatt álló ipari volumen meghaladja az 580 ezer négyzetmétert, ami az 5,8 millió négyzetméteres meglévő állományhoz képest továbbra is élénk aktivitást jelez.

A befektetett tőke megoszlása 2025 első felében 50-50 százalék volt magyar és külföldi szereplők között. Új tőkeforrások jelentek meg: a kínai működőtőke-beruházásokkal párhuzamosan kínai ingatlanbefektetők is aktívvá váltak, míg a régiós befektetők között a csehek jelenléte stabilan erősödik. Év végére a magyar befektetők 80 százalékos aránya várhatóan visszaáll.

Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy

egyre fontosabb szerepet töltenek be a magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek a magyar gazdaságban, és ez a dimenzióváltás a befektetésösztönzés területén is megmutatkozik.

Ezt a lendületet erősíti a HIPA által nyújtott támogatások (EKD) idei módosítása is, amely minden eddiginél több lehetőséget kínál K+F központok létrehozására. Csak 2024-ben tíz új innovációs fókuszú beruházásról sikerült megállapodni – tette hozzá. Felidézte, hogy a hazai befektetésösztönzés 2024-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen sorban a második évben sikerült átlépni a tízmilliárd eurós küszöböt a működőtőke-beáramlásban. A HIPA közreműködésével egy év alatt 77 új nagyberuházás elindításáról született megállapodás, aminek révén 10,3 milliárd eurónyi friss tőke érkezik a magyar gazdaságba és több mint 18 500 új munkahely jön létre.