Otthon start: így lehet még olcsóbb a hitel

Már elérhető az Otthon start hitel a bankok kínálatában, amely kiemelkedő lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan fordítható még inkább a javunkra – hívta fel a figyelmet a money.hu.

A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.