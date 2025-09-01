Fix 3 százalékos hitel: megmozdult az ország, a bankok egymásra licitálnak

Orbán Viktor miniszterelnök szerint

nem csoda, hogy megmozdult az ország, az emberek saját otthonra vágynak bérlakások helyett.

A lap cikke szerint a bankok közötti verseny nő, egymás után jelentik be, hogy bemennek a 3 százalékos hitelkamat alá és számos más kedvezménnyel is előjöttek az ügyfélszerzés reményében.

A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek.

Már be is fogadták az első kérelmet

Már az első nap is erős érdeklődést hozott a hétfőtől elérhető Otthon start hitelnél a Világgazdaságnak nyilatkozó bankok beszámolói szerint:

a pénzintézetek ugyanakkor jó előre készültek a rohamra, így fennakadások sehol sem fordultak elő.

Az Erste arról számolt be, hogy már hétfőn délelőtt befogadta az első Otthon start lakáshitelét: a bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A gyors hitelügyintézést segítette, hogy éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt.